Tilliten viktigst

Det er klart det kan være frustrerende for kommunene, som nå må hive seg rundt og legge nye planer for valgavviklingen. Noen mener det grenser til overreaksjon, andre vil si instruksen er på sin plass.

Nå heter det i forskriften at «foreløpig opptelling» skal skje ved manuell telling. Tidligere het det at stemmesedlene skulle telles opp «i to omganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling.»

Det har altså vært opp til hver kommune hvordan de ville avvikle de to omgangene, og praksis har variert. Flere har brukt maskiner koblet til internett.

Mens for eksempel Bergen og Tromsø nå hadde planlagt å telle stemmene fra valgdagene manuelt, hadde de tenkt å telle forhåndsstemmene elektronisk. Asker på sin side, hadde ikke planer om håndtelling.

Valgdirektoratet skal ha anbefalt å telle med forskjellig utstyr første og andre runde av opptellingen – for å avdekke eventuelle feil.

Bestillingen til kommunene burde vært tydeligere: Ved innføring av nytt og ens valgsystem, burde direktoratet stilt klare krav til sikkerheten og ivaretatt ansvaret for stortingsvalget.

Et digitalt alternativ kunne vært pålegg om å bruke to forskjellige systemer for å telle stemmene i to forskjellige omganger. Maskintelling er overlegent så lenge det ikke er feil med utstyret eller noen har lyktes med å manipulere det.

Åpenhet om valgprosessen er viktig for tilliten, slik IT-ekspertise har påpekt. Samtidig ser vi at virkningen av å påvirke via sosiale medier eller direkte kommunikasjon trolig er vel så virkningsfullt som å hacke. Dette gjelder også oppmerksomheten om farer ved maskintelling, som en programvareutvikler skrev en kronikk om i sommer, postet twittermeldinger om og til slutt fikk medieoppmerksomhet om.

Nå er kommuner i ferd med å skaffe nok hender til tellingen de er pålagt. Det må la seg ordne. Når det er begrunnet tvil om sikkerheten, er det riktig å sette inn tiltak. Tilliten til valget er tross alt det viktigste.