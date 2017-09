Tiltak trengs

Mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i fjor høst fornyet målet til 90 prosent innen 2030, viser tall fra SSB at 73 prosent fullfører videregående skole innen fem år. I dette gapet ligger det stor fare for at unge skal havne på siden av arbeidsmarkedet. Utenforskap, som politikere snakker om.

Når valgkampen nå er over, er det avgjørende at det faktisk legges til rette for tiltak som virker.

Fasiten er tidlig innsats, svarer 56 prosent av rektorene i videregående skole i en rundspørring Kommunal Rapport har gjort. Dette harmonerer med forskingsresultater både nasjonalt og internasjonalt.

Nye politikere på vei i posisjon har mange viktige oppgaver, akkurat som erfarne politikere, både sentral og lokalt nå. Å ruste barn gjennom barnehage- og grunnskole for å ta videregående skole er avgjørende. For uten kompetanse ut over grunnskolen, ser det mørkt ut for å få jobb framover.

– Behovet for dem med bare grunnskoleutdanning faller som en stein, sa administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO til Aftenposten i helga.

Det er klart kompetanseheving er god medisin mot å havne på utsiden av fellesskapet. KS satte utenforskap på dagsordenen på kommunalpolitisk toppmøte og landstinget i fjor. Her kom det fram at flere har tatt gode grep andre kan la seg inspirere av. Disse historiene er det viktig å fortelle.

Samtidig er det opprørende, som Kommunal Rapport slo opp forrige uke, at nær 40.000 elever må avbryte utdanningen i stortingsperioden vi har foran oss – fordi de ikke får læreplass – dersom statistikken ikke bedrer seg. Hvorfor skal en som står i denne situasjonen tro på partiene som garanterer læreplass?

I tillegg til tidlig innsats, er det viktig å legge til rette for at elever får læreplass. Her må bedrifter og kommuner bidra. Vi ønsker høy fart. Frafallet er størst på yrkesfag. Det hjelper ikke at noen fylker er bedre enn andre. Politikere og fagfolk i hele landet må bidra for at stadig flere skal bestå videregående. Det gjelder mange unge liv.