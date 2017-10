Klart for nye profiler

Kommunal Rapport vil framheve spesielt gode resultater signert toppledere i Kommune-Norge – til inspirasjon og nytte – samtidig som avisa året rundt har et kritisk blikk på kommunesektoren. Tips oss om hvem som bør bli Årets kommuneprofil 2017, og hvem som bør vinne fram i de to underkategoriene ung og modig.

Evne til fornyelse er avgjørende for å oppnå de beste resultatene i en tid med rivende utvikling. Slik sett er det både interessant og viktig å følge de kommunale lederne født i digital tid spesielt, samtidig som vi ser hvordan de med flere års erfaring markerer seg. Vi har intervjuet 30 under 35 idet avisa har rundet 30 år i år. Nå framhever vi ytterligere de yngste ledernes viktige plass ved å invitere til å se etter særskilt gode lederprestasjoner i denne gruppa.

Ytringsfriheten er grunnleggende og må hegnes om i lokaldemokratiet. Derfor vil vi nå også sette søkelys på dem som har utvist et spesielt mot ved å ta opp ubehagelige saker i egen kommune, ved å varsle om mulige kritikkverdige forhold eller bruke egen ytringsfrihet for å løfte fram forhold av samfunnsmessig stor betydning.

Kommunal Rapport er gjerne vaktbikkje for at varsling ikke skal være risikosport. Det er dessverre flere saker om ytringsfrihet og varsling som kunne vært taklet mye bedre av ansvarlig ledelse.

Vi skrev forrige uke om at det resulterte i advarsel å fortelle lokalt folkevalgte om forholdene ved helsetunet i Orkdal. Og at advarselen ble trukket først etter politisk press.

Det er godt å høre at det meldes mange avvik der nå. Da kan avvikene rettes og innbyggerne få bedre tjenester, slik det skal være lagt til rette for etter påtale fra Fylkesmannen. Det er like fullt beklagelig at kommunalsjefen for helse og omsorg må bekrefte at det er mye som ennå gjenstår. Desto viktigere var det at noen sa ifra.

En jury med ekspertise fra kommunesektoren er klar til å nominere kandidater som har bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet. Vi håper du også er klar på hva vi bør premiere.