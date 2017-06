POLITIANMELDT: Det er selvfølgelig meget beklagelig og noe vi gjerne skulle vært foruten. Når ledelsen ble klar over situasjonen på Hamar-avdelingen, varslet selskapet selv Arbeidstilsynet og iverksatte tiltak for at driften skulle komme i samsvar med lov- og regelverk, forteller Erik Riste i RenoNorden.