1.300 osloborgere i gruppesøksmål om eiendomsskatt

Huseiernes Landsforbund har sendt stevning til Oslo tingrett med påstand om at eiendomsskatten er ugyldig og at ulovlig innkrevet eiendomsskatt må tilbakebetales, skriver VG.

I stevningen pekes det på at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i valgkampen sa at bare 22 prosent av boligeierne ville omfattes av skatten. På grunn av økte boligpriser, blir flere rammet.

Skatteadvokat Bettina Banoun, som har skrevet stevningen, mener Oslo kommune har gått utover sine rammer ved å sette et bunnfradrag på 4 millioner kroner, noe som innebærer at kun et mindretall må betale.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er ikke bekymret:

– Vi har i detalj gjort det vi sa vi skulle gjøre i valgkampen: Innføre eiendomsskatt med 4 millioner i bunnfradrag slik at folk flest ikke ble rammet. Vi sa at skatten ville bli 2 promille første år og 3 promille andre år og fremover.

(©NTB)