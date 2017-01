Høyere bøter for unødvendige brannutrykninger i Bergen

– Vi bruker enormt mye tid på unødvendige brannalarmer. Tallet må ned, sier brannsjef Johnny Breivik til Bergensavisen.

De 1.305 utrykningene omfatter både automatiske brannalarmer via vaktselskap, tekniske feil på anlegg og misbruk av brannvarslere.

Nå heves bøtesatsene for misbruk av manuelle meldere fra 5.500 kroner til 8.000 kroner i Bergen.

Breivik påpeker at brannvesenet må ta alle alarmer på alvor. Dette fører til at beredskapen blir lavere for andre hendelser til samme tid.

Fantoft Studentboliger topper statistikken i Bergen med hele 38 unødvendige brannalarmer i løpet av året. Lærerhøyskolen på Landås, som i fjor fungerte som asylmottak, hadde 26 brannutrykninger i løpet av fjoråret.

