Mener kommunereform vil påvirke boligprisene

Resultatet av kommunereformen blir at nær 100 kommuner slår seg sammen frivillig, og reduserer antallet kommuner med litt over 50. Det vil ha en effekt også på boligprisene.



– Når to kommuner slår seg sammen, vil noen områder måtte tape. Det er en endring som styrker sentraliseringen i Norge, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Ifølge Øye er det naivt å tro at kommunesammenslåinger ikke vil ha noen effekt på prisene for å kjøpe en bolig:



– Kommunereformen vil ha klart ha innvirkning på hvor det er populært og smart å bo. Man kan ikke opprettholde to sentra. Et vil måtte prioriteres, sier økonomen.



– Det vil ha en effekt på boligpriser. Det vil presse prisene der sentra er og redusere dem i områder der sentra flyttes fra, forklarer han.

Les også: Nær 100 kommuner slår seg sammen