Jubler for mer penger til ferje

Fylkeskommunene får 300 millioner kroner av veksten i frie inntekter. Regjeringen foreslår at 100 millioner kroner av dette gis en særskilt fordeling til ferjefylkene, viser kommuneproposisjonen for 2018 som Kommunaldepartementet la fram i dag, torsdag.

– Ferjene er en livsåre langs kysten, og med dette gir vi fylkene mulighet til å gi bedre transporttilbud både for innbyggere og næringsliv. I tillegg legger vi til rette for investeringer i miljøvennlige ferjer og båter framover, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Vil ha mer

– Dette er en god, men nødvendig start, sier Rune Haugsdal, som er fylkesrådmann i Hordaland.

FORNØYD: Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland.

Han forteller at Hordaland fylkeskommune trenger mer penger og tid for å levere et godt ferjetilbud med lav og/eller nullutslippsteknologi.

– Hordaland fylkeskommune har inngått mange nye ferjekontrakter og våre driftskostnader øker med ca. 250 millioner kroner årlig, forteller Haugsdal.

– Hvorfor det?

– Fordi vi følger opp Stortingets vedtak om å ta i bruk lav eller nullutslippsteknologi.

Haugsdal forteller at Hordaland er vel fremst i forhold til teknologiskiftet og det påfører også ekstrakostnader.

– Vi får inn en ganske høy andel el-ferjer. Vi har et ønske om å få dekket de merkostnadene vi får ved et teknologiskifte, sier Haugsdal.

– For godt til å være sant

– Det er så bra at det er nesten for godt til å være sant, sier Jon Aasen, som er fylkesordfører i Møre og Romsdal.

Han forteller at av de 100 millionene så får Møre og Romsdal 44 millioner.

– Det gjenspeiler at ferjene er blitt dyrere. Trafikkøkningen har vært formidabel. Vi har måttet sette inn ekstra ferjer som vi ikke har fått dekket gjennom inntektssystemet.

– Vi har en ferjekostnad som er høyere enn inntektssystemet gir rom for. Nå slipper vi å bruke asfaltpenger på ferje. Nå begynner det å gjenspeile de reelle kostnadene, mener Aasen.

Tore Eriksen, som er fylkesrådmann i Sogn og Fjordane - synes de godt kunne spandert mer på ferjekommunene i landet.

– Alle monner drar. Men det er viktig å være klar over at 100 millioner vil være relativt lite i forhold til de behov som ligger i ferjefylkene.

Han håper at det det vil bli mer penger etter hvert.

– Mitt fylke bruker langt mer enn 200 millioner kroner på ferjer. Dette er en påplussing på noen få prosent og rekker ikke langt, sier Eriksen.