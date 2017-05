Bergen trenger over 45 millioner ekstra til sykkel-VM

Byrådet i Bergen har fått alle byrådsavdelingene i kommunen til å gå gjennom hvilke tiltaks- og ressursbehov de har under sykkel-VM, som det ikke er gitt ekstra penger til, og som det heller ikke er midler til i de eksisterende budsjettene, skriver Bergensavisen.

Runden har resultert i at byrådet nå foreslår at kommunen bevilger 45,4 millioner kroner til ekstraordinære beredskaps- og driftskontinuitetsbehov under mesterskapet i september i år.

– Det forrige byrådet gikk kanskje ikke nøye nok gjennom hvilke kostnader kommunen ville pådra seg som vertskapsby for sykkel-VM. Jeg vil tro det var litt mye heiarop i søknadsprosessen og litt for lite systematisk oversikt over hvilke oppgaver og kostnader som ville påløpe for Bergen kommune, skriver byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i en epost til avisa.

I 2013 bevilget bystyret 20 millioner kroner til gjennomføringen. Tre år senere bevilget byrådet 5 millioner kroner i tillegg. Om bystyret sier ja til ytterligere en bevilgning, er regningen oppe i 70,4 millioner kroner for byens del.

Sykkel-VM i Bergen arrangeres fra 16. til 24. september. Det er ventet at en halv million tilskuere og 300 millioner TV-seere vil følge sykkelrittet.

