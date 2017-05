Digitalisering, ulv og sykehjem i revidert

I dag la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Revidert nasjonalbudsjett sier noe om kommunens økonomi i år, mens kommuneproposisjonen forteller hvordan regjeringen ser for seg økonomien til kommunen til neste år.

Her er hovedtrekkene i revidert, ifølge regjeringens egen presentasjon.

Arbeids- og sosialdepartementet: Mer mot arbeidsløshet

Regjeringen vil gi forsterket oppfølging til arbeidssøkere som har gått arbeidsledig lenge. I tillegg foreslår regjeringen 500 ekstra tiltaksplasser i måneden for å motvirke langtidsledighet.

Regjeringen styrker innsatsen for unge arbeidsledige med 32,5 nye millioner.

Barne- og likestillingsdepartementet: Ruster opp mottak, gir ikke kompensasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 119,4 millioner kroner for å bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre. Syv nye tiltak skal raskt iverksettes for å forhindre alvorlige hendelser.

Men det kommer ingen kompensasjon til kommunene for utgiftene de har hatt til å bygge opp apparat for å ta i mot enslige, mindreårlige flyktninger som så ikke dukket opp likevel.

– Når så flyktningene likevel ikke kom, er det altså kommunene som blir sittende igjen med regningen. Jeg forstår dem som sier at dette er lite motiverende for ny innsats når det igjen blir behov, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Finansdepartementet: Kutter i skatter og avgifter

Regjeringen foreslår noen nye lettelser av skatter og avgifter på til sammen 1,75 milliarder kroner på årsbasis. Regjeringen foreslår også enkelte andre regelendringer, blant annet en utvidelse av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon for friskoler.

Helse- og omsorgsdepartementet: Mer til sykehjemsplasser

For å få bygget bedre og flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 2,15 milliarder kroner i 2017. Den totale rammen for 2017 blir dermed 5,124 milliarder kroner. Det tilsvarer rehabilitering og bygging av omtrent 3100 plasser.

Justisdepartementet: Mer til politidistriktene

Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner til investeringer i kjøretøy og utstyr i politidistriktene. Den etablerer 300 nye fengselsplasser i Agder.

Klima- og miljødepartementet: Mer til ulvekommuner

40 millioner kroner ekstra til en ny tilskuddsordning til kommuner innenfor ulvesonen, til merking av ulv og til økt kunnskap og formidling.

7 millioner kroner ekstra mot marin forsøpling. Pengene går blant annet til stiftelsen Hold Norge Rent, og opptrapping av forsøksprosjektet Fishing for Litter.

Kommunaldepartementet: Digitalisering og Andøya

Kommunene får 125 millioner kroner over de neste to årene til en finansieringsordning for kommunale IKT-prosjekter i regi av KS. I tillegg jobber regjeringen med å få på plass en modell for kommunal medfinansiering av nasjonale IKT-prosjekter.

Leverandørutvikling i Nord-Norge: Satsingen skal ledes av Innovasjon Norge, og vil bygge på erfaringer fra de nordnorske fylkeskommunene.

Regjeringen følger opp startbevilgningen på 5 millioner kroner til ekstraordinær omstilling i Andøy kommune i statsbudsjettet for 2017 med nye 15 millionar i revidert nasjonalbudsjett for 2017.