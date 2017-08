Erna Solberg advarer kommuner mot å kutte formuesskatten

Dagens Næringsliv har omtalt at kommunestyrene kan beslutte å sette ned sin andel på 0,7 prosent av formuesskatten, noe finansminister og Frp-leder Siv Jensen har hilst velkommen.

Statsminister Erna Solberg vil imidlertid ikke slutte seg til oppfordringen.

– Det er mulig å gjøre det. Men det er et komplisert skattesystem vi har i dag. Det er en skatteutjevning i inntektssystemet. Hvis noen setter ned skatten frivillig, så kommer det en diskusjon om denne utjevningen. Vi har satt ned den statlige delen av formuesskatten. Men dette har vi kompensert inn i kommuneøkonomien som helhet, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

Hun sier at kommunene kan prøve å kutte i formuesskatten, men mener selv at det er lurere at det er staten som regulerer dette.

Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen sier i en kommentar at hun synes det lyder hult når Høyre og statsministeren i prinsippet vil fjerne formuesskatten, men ikke vil oppfordre til kommunale vedtak som kan kutte i den.

