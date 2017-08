Utvalg skal se på øremerking

Ifølge kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er målet at regjeringen får en oversikt over tilskuddene, for eventuelt å forenkle dem.

Ifølge den siste rapporten fra Teknisk beregningsutvalg utgjør de såkalt frie inntektene (skatt og rammetilskudd) 78 prosent av kommunenes inntekter. Øremerkede midler og gebyrer er de viktigste øvrie inntektskildene. Etter at barnehagetilskuddet ble en del av rammeoverføringene, har andelen frie midler ligget på knapt 80 prosent.

Ifølge en rapport Difi la fram for knapt to år siden har den statlige detaljstyringen av kommunene økt de siste årene. Rapporten viser at det er blitt mange flere lovfestete rettigheter de siste 15 årene. Økonomisk øremerking brukes ifølge Difi i begrenset grad, og som regel slik det skal – til avgrensete satsinger.

– Øremerkede tilskudd kan være nyttige, men krever mye ressurser da de både må søkes om og rapporteres på, kommenterer Sanner i en pressemelding fra departementet i dag, onsdag.

Ekspertgruppen skal ledes av direktør i Lånekassen Marianne Andreassen. De andre medlemmene er assisterende fylkesmann Rune Fjeld i Hordaland, rådmann Eivind Glemmestad i Rælingen kommune og professor Signy Irene Vabo fra Universitetet i Oslo.

Rapporten skal være klar før jul, ifølge departementet.