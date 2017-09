– Kan ikke ha alle egg i en kurv

Det er både private og offentlige som har skylden for søppelkrisen, ifølge Øyvind Brevik som er direktør av det interkommunale selskapet ROAF (Romerike Avfallsforedling IKS).

I en podkast med Kommunal Rapport møter han Svein Kamfjord, som er direktør for avfall og gjenvinning i KS Bedrift.

Dette er saken *Avfallsselskapet RenoNorden opplyser i en børsmelding den 18. september at det slår seg selv konkurs. *Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander. *Selskapet har slitt økonomisk i lang tid, og 6. september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning. *Fra før av er selskapet politianmeldt fra Arbeidstilsynet. Selskapet har også fått millionbot fra Oslo Børs. *Boet etter det konkursrammete renovasjonsselskapet RenoNorden vil legge til rette for at virksomheten fortsetter til og med 28. september. Bobestyrer er Tom Hugo Ottesen ved Kvale advokatfirma.

– Når et tilbud er for godt til å være sant, så er det sannsynligvis det, sier Brevik.

Etter søppelkrisen

Den tidligere ledelsen i RenoNorden ga kommunene pristilbud som var opp mot 90 prosent lavere enn konkurrentene.

– RenoNorden er et selskap som har eksistert lenge. De hadde godt renomme og var solid etablert. På bakgrunn av det så antok man at de var en troverdig aktør. Det har ikke vært noen grunn til å mistenke at tilbud er noe de selv ikke kan stå inne for, når de over tid har levert bra, sier Svein Kamfjord som er direktør for avfall og gjenvinning i KS.

Rundt 140 norske kommuner er rammet av RenoNorden-konkursen.

Øyvind Brevik mener at et viktig tiltak for å hindre slike kriser i framtiden er å spre risikoen over flere aktører.

Ulike løsninger

En rekke av de rammete kommunene varsler at de allerede i sommer hadde inngått back-up-avtaler med andre selskaper ved en eventuell Renonorden-konkurs.

Flere kommuner vurderer også å ta over Renonordens biler og mannskap og drive midlertidig videre selv, mens andre sonderer etter nye leverandører, opplyser KS Bedrift Avfall.

I Hordaland varsler Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) at deres eget transportselskap står klar til å overta innhentingen av avfall inntil videre, og i Haugesund og flere nabokommuner vil Haugaland Interkommunale Miljøverk drive avfallshentingen i egen regi.

I Agder er 18 av 30 kommuner rammet. Avfall Sør sier til Fædrelandsvennen at de har fått forsikringer fra bobestyrer etter konkursen om at avfallet vil bli hentet som normalt ut måneden, slik at kommunene får noe mer tid til å områ seg.

Øyvind Brevik, direktør av det interkommunale selskapet ROAF (Romerike Avfallsforedling IKS) møter Svein Kamfjord, som er direktør for avfall og gjenvinning i KS Bedrift i en podkast ledet av journalist Maria Lekve. Foto: Andreas Røed

