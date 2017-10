– Betydelig inntektstap for kommunene

LVK krever at det blir nedsatt et lovutvalg etter at det torsdag ble kjent at regjeringen foreslår å fjerne verk og bruk som kategori for eiendomsskatt. Det skriver organisasjonen på egne nettsider.

– At regjeringen foreslår denne dramatiske endringen i eiendomsskatt for verk og bruk, er merkelig, sier daglig leder Torfinn Opheim i LVK til Kommunal Rapport.