Hør mer om statsbudsjettet

Avdelingsdirektør Rune Bye i KS kommenterer det ferske forslaget til nytt statsbudsjett fra regjeringen.

Et av forslagene er at eiendomsskatten ikke skal kunne økes så raskt som i dag.

– Det er kanskje spesielt her at vi er skuffet over hva som kommer i statsbudsjettet. Eiendomsskatt er nesten den eneste inntektskilden du kan si det er lokaldemokratiet kan bestemme over. Å begrense slik at skatten bare kan øke med 1 promille mot 2 i dag, er et inngrep i handlefriheten vi har i lokaldemokratiet i dag, sier Bye i podkasten.

KS vil ta opp saken på høringen som kommer i finanskomiteen senere i høst. Bye regner med at saken blir tema på de mange fylkesvise konferansene som KS avholder rundt om i landet framover.

