– Kan koste oss dyrt

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er overrasket over at budsjettet ikke inneholder et tydelig krafttak for sikring av infrastruktur.

– Vi finner lite og ingenting som kan bidra til å trappe opp arbeidet med å ta igjen etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene, og vi finner ingen satsing på ras- og flomsikring. Når vi opplever stadig sterkere og stadig oftere ekstremvær, med store ødeleggelser som rammer enkeltmennesker og lokalsamfunn, er det alvorlig at det ikke satses mer på forebygging. Det vil med stor sikkerhet koste oss dyrt i framtida, sier Helgesen til KS.no.