Kommunene: Dyrere og dårligere uten maskinskatt

Regjeringen vil fase ut den såkalte maskinskatten, som kommunene i dag kan kreve inn fra industrien. Ifølge regjeringen vil det gi industrien 800 millioner kroner i skattelette. For kommunene betyr det like mye – eller mer – i tapte inntekter, noe som vil merkes på de lokale budsjettene.

En oversikt Nationen har fått fra kommuneorganisasjonen KS viser at 348 kommuner i dag har maskinskatt. 67 av disse har ikke annen eiendomsskatt, mens rundt 270 har eiendomsskatt i varierende grad. Mange kommuner kan dermed øke eiendomsskatten for å kompensere for pengene som blir borte med maskinskatten.

– Vi vil måtte innføre eiendomsskatt i hele kommunen, og vi er mer bekymret for de små bedriftene enn statlig eid verk og bruk, sier ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås. Kommunen som huser Mongstad, kan tape over 148 millioner dersom maskinskatten fjernes. I Porsgrunn er det boligeierne som må belage seg på en ekstraregning, ifølge ordfører Robin Kåss (Ap). Naboordfører Hallgeir Kjelldal (Ap) i Bamble varsler «ganske tøffe kutt» i sin kommune dersom forslaget fra regjeringen blir vedtatt.

– Vi har sett på forslag fra rådmannen. Det innebærer å legge ned sykehjemsplasser, kutte i tilbudet til frivillige lag og organisasjoner og ungdomsklubber, forteller han.

