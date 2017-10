Horne vil etablere to institusjoner for barn og unge

Hun er bekymret over at barn og unge i barnevernet ikke får den psykiatriske hjelpen de trenger og krever at barnevern og psykiatri samarbeider bedre, skriver Aftenposten.

Barnevernet skal være ansvarlig for institusjonene, selv om det er helsehjelp som tilbys.

– Regjeringen foreslår 40,7 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet i 2018, sier Horne.

Midlene skal hovedsakelig gå til opprettelsen av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har stort behov for psykisk helsehjelp, samtidig som de får langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet.

I Søgne finnes det allerede en institusjon. Denne skal nå forsterkes slik at ungdom og barn med psykiske problemer kan få hjelp.

– Erfaringene fra hjemmesykehus for barn i andre deler av helsetjenesten skal ligge til grunn for tilbudet og personell fra psykisk helsevern skal ha sitt arbeidssted i institusjonene, sier Horne.

De to institusjonene skal ta imot barn og ungdom fra neste høst. Samtidig skal alle barneverns­institusjoner, også enetiltak, ha en egen helseansvarlig person.

