Barnehagestreiken i Bergen trappes opp

Ifølge NRK er det Valen, Bjerknes, Domkirken, Laksevåg, Landås og Ramstad-barnehagene som blir berørt av streiken fra mandag. Det betyr at samtlige av Akasias totalt 20 barnehager er rammet. Det er imidlertid er uklart om alle blir stengt.

Fagforbundet varsler samtidig at de trapper opp med 36 ansatte onsdag, og skriver i en epost til NRK at de andre organisasjonene følger opp. Totalt er det 359 arbeidstakere som er tatt ut i streik i alle forbund.

Barnehagesjef Edle Damm i Akasia opplyser at seks barn har sluttet i løpet av perioden streiken har vart.

– Vi vet ikke om det er på grunn av streiken eller noe annet. Hvis det er på grunn av streiken, så er det veldig trist at den får de konsekvensene, sier hun til kanalen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter opplyser samtidig at de mandag la fram flere forslag til løsninger på konflikten, og at de foreløpig ikke har fått noen tilbakemelding. De ventet at barnehagene snart kunne åpne igjen, på bakgrunn av at Fagforbundet samme dag meldte at de ønsket at seksåringene skulle få en skikkelig avslutning etter mange år i barnehagen.

Deres ønske var imidlertid at arbeidsgiverne skulle søke om dispensasjon fra streik, mens Spekter og Akasia på sin side ønsker forhandlinger om en endelig løsning.

