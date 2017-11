Rapport: 99 av 100 private barnehager slipper tilsyn

– Dette er oppsiktsvekkende få, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Dagens Næringsliv.

Det er konsulentselskapet Agenda Kaupang som har skrevet rapporten, basert på blant annet spørreundersøkelser sendt ut til de 278 kommunene i landet som har private barnehager.

Ifølge avisen betales det årlig ut over 18,6 milliarder kroner i offentlige tilskudd til private barnehager i Norge. Barnehageloven krever at pengene kommer barna til gode, og loven setter derfor grenser for hvor høye resultater barnehagene kan oppnå og hvor store utbytter eierne kan ta ut.

Det er kommunene som har ansvaret med å føre tilsyn med barnehagene.

– Svarene viser at kommunene synes at dagens regelverk er uklart og at det er vanskelig å vite hvordan tilsynet skal gjennomføres. Vi vil nå vurdere hva som kan gjøres for å sikre et bedre tilsyn av de private barnehagene, sier Asheim.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund sier til avisen at næringen har bedt om et bedre tilsyn i lang tid.

– At kommunene skal sitte med tilsynsansvaret er en dårlig løsning. De mangler både kvalifikasjoner og ressurser til å gjennomføre et ordentlig tilsyn. Vi mener det er behov for et uavhengig og kvalifisert organ som kan gjennomføre tilsyn både med private og offentlige barnehager, sier Olsen.

