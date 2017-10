– De lyttet til vårt budskap og var enig i at det er noen dilemmaer her, forteller KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Kommunal Rapport treffer henne på telefon like etter møtet med Kunnskapsdepartementet. Bakgrunnen for møtet er at staten vil innføre nye bemanningsnormer i norske barnehager. KS mener det vil koste mer enn det Staten tror.