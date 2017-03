Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd

* Flertallet går inn for at barnetrygden behovsprøves slik at det kommer lavinntektsfamilier til gode. Trygden skal stige i takt med prisutviklingen. Et mindretall ønsker fortsatt barnetrygd til alle og at satsene økes, men vil skattlegge ytelsen.

* Mor og far får rett til 20 uker foreldrepermisjon hver, i tillegg til 9 ukers barselpermisjon til mor. Dette blir en individuell rettighet og ikke avhengig av at mor går ut i arbeid eller utdanning (aktivitetsplikt).

* Foreldre som ikke har opptjent rett til foreldrepenger (foreldrepermisjon), tilkjennes en løpende minsteytelse på to ganger grunnbeløpet. Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon avvikles.

* Kontantstøtten avvikles.

* Barnehagen blir gratis for alle, og det skal være opptak hvert kvartal.

* Sterkt subsidiert eller gratis SFO vurderes innført på sikt. Innholdet i SFO-tilbudet utredes.

* Stønader til enslig mor eller far avvikles, inkludert stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting.

* Ordningen med bidragsforskudd (som gis når den ene forelderen ikke betaler barnebidrag) opprettholdes. Utvalget anbefaler å utrede en oppjustering.

* Lånekassens stipender til studenter med barn avvikles.

* Barnetilleggene i trygdeytelsene beholdes, men bør standardiseres.

* Bostøtteordningen i Husbanken utredes, med tanke på at flere barnefamilier med lav inntekt skal få nytte av den.

* Skattefordeler for foreldre avvikles.

