Vil granske barnevernet i Oslo

Det sier Stenersen, som er vararepresentant i Oslo bystyre, til Dagbladet. Det skapte oppstyr i Bergen da varaordfører Marita Moltu (KrF) foreslo og fikk flertall for å gjennomføre en gransking av det kommunale barnevernet, nærmere bestemt minst fem saker som har vært spesielt problematiske.

Deler av hennes eget parti og de andre byrådspartiene var ifølge Bergens Tidende sterkt imot dette, men opposisjonen bidro til å få forslaget gjennom.

To uker senere vil Fremskrittspartiet i Oslo gjøre det samme. Mandag hadde Moltu møte med Stenersen i Oslo, der de var enige om at det er alvorlig at Den europeiske menneskerettighetsdomstol skal se på ni norske barnevernssaker. De mener at den økende kritikken fra inn- og utland mot barnevernet må undersøkes.

Stenersen sier hun vil foreslå i Oslo bystyre at de også vedtar gransking av barnevernssaker.

– Jeg vil også oppfordre andre byer til å følge etter. Det er viktig at storbyene reiser seg og går foran i et felles løft, sier hun.

