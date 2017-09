Asheim reagerer på at mobbing går så langt at det må politianmeldes

– Det er en fallitterklæring for skolene dersom foreldre opplever at de må gå til politiet for å bli tatt på alvor. Det er alvorlig, sier Asheim til Aftenposten. Avisen skrev tirsdag at et stort flertall av de anmeldte mobbesakene blir henlagt.

– Men disse foreldrene har gjort det eneste de har følt var riktig. Alle som har barn, kan bare tenke seg til hvilken frustrasjon de opplever, sier Asheim.

Generalsekretæren i Foreningen mobbing i skolen, Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene. Hun sier at i enkelte tilfeller oppfordrer hun foreldre til å politianmelde mobbesaker.

– Det handler om å sende et signal og legge et press på skolene, sier hun.

I mai i år vedtok Stortinget flere endringer i opplæringslovens kapittel om skolemiljø.

– Skolen har nå en plikt til å gripe inn med én gang. Den nye loven plasserer ansvaret tydelig hos skolen og er klar på at det får konsekvenser om man ikke følger opp, sier Asheim.

I 2012 og 2013 ble elleve mobbesaker anmeldt. De tre siste årene er det anmeldt mer enn 20 mobbesaker årlig, mens det så langt i år er anmeldt ti saker.

(©NTB)