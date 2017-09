Kaller inn til hastemøte om vold på osloskole

Onsdag sa rektor Terje Wold ved skolen til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.

Ifølge Oslo-rektoren har hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen.

– Eksemplene som har kommet fram, er rett og slett ekstreme og ganske sjokkerende. En rektor skal virkelig ikke måtte si, på forsiden av avisen, at han ikke kan garantere for sikkerheten til lærere og elever. Slik som dette kan vi rett og slett ikke ha det i norsk skole, sier Asheim til avisen.

Kunnskapsministeren understreker at slike tilstander ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og da skal man heller ikke godta det i skolen. Onsdag sendte han derfor en henvendelse til Utdanningsetaten i Oslo kommune, Oslo-politiet og Justisdepartementet.

– Jeg mener ikke å overstyre Oslo, men ønsker at vi så raskt som mulig skal møtes for å diskutere hvor skoen trykker, hva som gjør at lignende situasjoner dukker opp igjen og igjen, og hva Utdanningsetaten sammen med andre kan gjøre for å snu en negativ trend, fortsetter Asheim.

