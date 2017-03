Ny ekspertgruppe skal gi råd til skoler og barnehager

Hensikten med oppnevnelsen skal være å sikre at alle barn og unge, uansett behov, får et likeverdig og inkluderende tilbud i skole og barnehage. Det melder Kunnskapsdepartementet 6. mars.

– Det er for store variasjoner fra kommune til kommune i tilbudet barn får. Et av målene med ekspertgruppens rapport, er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre grunnlag for å velge de virkemidler og tiltak som egner seg best for barna, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Etter planen skal gruppen levere sine anbefalinger våren 2018.

Blir sittende på eget rom

Ekspertgruppen ledes av professor og skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet. Foruten Nordahl består gruppen av fagpersoner fra Norge, Sverige og Danmark. En av dem er Judith Ellinor Martinsen, rektor ved Prestvannet skole i Tromsø.

Judith Ellinor Martinsen, rektor ved Prestvannet skole i Tromsø, er en av fagpersonene i regjeringens nye ekspertutvalg som skal gi råd til skoler og barnehager. Foto: Privat

Hun leder en skole med 17 klasser, hvorav én samisk-klasse og en egen avdeling for funksjonshemmete.

– Barneombudet har laget en rapport som viser at veldig mange unger som mottar spesialundervisning, ikke er inkludert i klassemiljøet. De sitter i stedet på et rom sammen med en lærer i mange år. Det må ikke være slik at barna må tas ut av klassen for å få spesialundervisning, sier Martinsen.

Hun er opptatt av at spesialundervisningen må bli mer spesifikk, og rettes inn mot hvert barns behov. Prestvannet-rektoren mener at ved å sørge for mer tilpasset opplæring, kan behovet for spesialundervisning minke.

– Mye av den spesialundervisningen barn får blir altfor tilfeldig. Det er for store variasjoner fra skole til skole og kommune til kommune, sier Martinsen.

Skal foreslå virkemidler

Ekspertgruppen skal blant annet finne hvilke faktorer og sammenhenger som fremmer og hemmer inkludering i barnehage og skole, på alle nivåer. Den skal foreslå virkemidler og tiltak på de ulike nivåene som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole. Og den skal drøfte hva som må gjøres i skoler og barnehager for å minske behovet for spesialundervisning.

Dette er ekspertgruppens medlemmer: