Barnehagebarn stresset av lange dager

I studien ble det samlet inn spyttprøver to ganger daglig fra 112 ett- og toåringer i 85 barnehager og andelen av stresshormonet kortisol ble målt, melder NRK.

– Vi har funnet at småbarn har et forhøyet stressnivå gjennom barnehagedagen samtidig som stressnivået synker på dager der de er hjemme, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU. Studien viste også at barna som skulle være lenge i barnehagen var mer stresset.

– Det interessante er at vi målte kortisolnivået klokka 15 både for barna som har lange og de som har korte dager. Det virket som at de barna som går i gang med en lang dag allerede da har en beredskap i kroppen sin på å være der lenge, sier Drugli. Hun forklarer at stresshormonet aktiveres når barna opplever en situasjon som er vanskelig for dem å takle alene.

– Det virker som det å være lenge borte fra foreldrene sine, det å være en lang dag i barnehagen med mange voksne og mange barn kan være krevende for mange småbarn.

Studien var et samarbeid mellom NTNU, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør og Universitetet i Oslo.

(©NTB)