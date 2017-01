Barnevernet får kritikk etter dødsfall

Jenta var under omsorg av barnevernet da hun ble funnet død i sin egen seng hos fosterforeldrene i februar i fjor. Ifølge obduksjonsrapporten er epilepsi en mulig dødsårsak. I tilsynsrapporten konkluderer Fylkesmannen at jenta ikke hadde fått god nok oppfølgning av Sogn barnevern, skriver NRK.

– Kritikken handler om at det var manglende informasjon mellom barnevernstjenesten og fosterfamilie. Det andre er at de ikke har tatt bekymringsmeldinger fra de biologiske foreldrene, besteforeldrene, undertegnede og tidligere fastlege på alvor, sier advokat for jentas biologiske familie, Louis Anda.

Han sier familien har meldt barnevernet til politiet fordi de mener jenta ikke fikk den helsehjelpen hun skulle hatt i forkant av dødsfallet. Politiet har ikke startet sin etterforskning ennå. Anda sier de biologiske foreldrene er i dyp sorg.

– De har mistet et barn som de hadde omsorg for inntil for to år tilbake, og som de jobbet for å få tilbake, sier Anda.

Regiondirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten, Øistein Søvik, sier fosterfamilien er sterkt preget av situasjonen, og tar dette svært tungt. Bufetat har bare gode erfaringer med dette fosterhjemmet, sier Søvik.

