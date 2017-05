Flertall for mobbeombud i alle fylker

KrFs skolepolitiske talsmann Anders Tyvand sier til Dagen at han er glad for å ha fått gjennomslag for å få slike ombud.

En samlet utdanningskomiteen på Stortinget gikk nylig inn for å opprette mobbeombud i hvert fylke. Disse ombudene skal ikke ha noen formelle sanksjonsmuligheter.

– De skal være et lavterskeltilbud, som det skal være lett å ta kontakt med hvis man føler behov for hjelp, sa Tyvand da komiteen la fram innstillingen tirsdag i forrige uke.

Ifølge avisa vedtok Stortinget også at det skal komme en tidsfrist for klagebehandling i mobbesaker, slik at de ikke blir liggende. I tillegg skal skoleansatte fortsatt ha personlig straffansvar, og det skal være mulig å klage på skolens behandling av mobbesaker også etter at man har flyttet til en annen skole.

