Kommuner i beredskap mot tvangsekteskap i sommer

– Skoleferien er høyrisikotid for innvandrerungdom som blir utsatt for kjønnslemlestelse eller tatt med til utlandet og tvangsgiftet eller utsatt for andre overgrep. Det er uhyre viktig at kommuner, fylkeskommuner og andre følger spesielt godt med på dette, sier konstituert integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Hver sommer er det flere tilfeller der norske ungdommer blir utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på det. Dette skjer i forbindelse med reiser til foreldrenes opprinnelsesland eller til andre land. Noen ungdommer blir også etterlatt i utlandet mot sin vilje når ferien er over.

– Nå som det går mot sommerferie og økt reiseaktivitet, ber vi dere være ekstra oppmerksomme på at noen unge står i faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep, heter det i brevet, som sendes til alle grunn- og videregående skoler, helsesøstre og barne- og familievernet.

– Ett barn utsatt for dette, er ett barn for mange. Jeg oppfordrer alle til å melde fra og informere om at det finnes et hjelpeapparat som kan hjelpe. Vi skal aldri godta overgrep mot barn, forkledd som brutale, gammeldagse skikker, sier Sandberg.

Han påpeker at det er ansatt egne integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi som kan bistå utsatt ungdom.

(©NTB)