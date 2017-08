Tysfjord brøt loven i overgrepssaken

Konklusjonen er ifølge NRK at skolene ikke fulgte opp opplysningsplikten til barnevernstjenesten, og kommunen får i tilsynsrapporten pålegg om å rette opp i dette.

I rapporten heter det at Tysfjord kommune som skoleeier, ikke har et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, noe som er et brudd på flere paragrafer i opplæringsloven. I tillegg har kommunen som barnehagemyndighet unnlatt å påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket, noe som er et brudd på barnehageloven.

Les også: Åpner tilsyn etter overgrepsavsløringer

Ikke lovbrudd

Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd når det gjelder barnevernstjenestens håndtering av bekymringsmeldinger og tilbakemelding til melder på de ulike trinn i saksbehandlingen.

Fylkesmannen har heller ikke funnet lovbrudd knyttet til meldeplikten til barnevernet i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Bakgrunnen for tilsynet Fylkesmannen i Nordland har gjennomført, er oppslag i mediene om overgrepssaker i kommunen og politiets etterforsking av disse sakene.

Kritiske spørsmål

I forbindelse med medieoppslagene ble det stilt kritiske spørsmål til kommunens håndtering av bekymring for vold og overgrep. Men Fylkesmannen understreker at de ikke har mottatt konkrete henvendelser eller bekymringsmeldinger i enkeltsaker om hvordan Tysfjord kommune håndterer disse problemstillingene i dag.

– Vi vurderte likevel at det var viktig å undersøke om kommunen sikrer at ansatte i tjenester som er sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten og er trygge på praktiseringen av den, heter det i rapporten.