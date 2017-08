Høyre lover flere voksne, men ikke 50 prosent pedagoger i barnehagene

Høyre lover i valgkampen å innføre en norm for voksentetthet i norske barnehager innen få år. Normen innebærer at det skal være maksimalt tre barn under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen.

– En bemanningsnorm innen 2020 var også med i regjeringserklæringen for denne regjeringen. Nå lover vi å oppfylle dette løftet tidligere, trolig allerede neste år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Når det gjelder det mangeårige kravet fra sektoren om at minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere, vil Høyre imidlertid ikke forplikte seg. Partiet har isteden følgende formulering: «Samtidig skal vi ansette flere barnehagelærere, med mål om at halvparten av de ansatte skal være pedagoger». I dag er minstekravet én pedagogisk leder per sju-ni små barn og én pedagogisk leder per 14–18 store barn, og det gis fremdeles rundt 2.000 dispensasjoner årlig fra dette kravet, selv om antall dispensasjoner har gått kraftig ned de siste årene.

Sparer på ufaglærte

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet kaller formuleringen skuffende og uforpliktende.

– Det er et hav av forskjell på å innføre en lovfestet norm og å sette et mål, fastslår han overfor NTB.

Han viser til en fersk undersøkelse Utdanningsforbundet har gjort blant sine medlemmer i barnehagesektoren. Der svarer over halvparten at målet om 50 prosent barnehagelærere i liten grad blir fulgt opp lokalt.

– Når det har vært så mye oppmerksomhet rundt dette kravet, og det egentlig er et flertall i Stortinget for å øke barnehagelærerandelen, så er det jo deprimerende å se at det ute i kommunene ikke satses på flere barnehagelærere. Så lenge det ikke settes et tydelig krav, viser tallene at kommunene heller sparer penger på å ansette billige ufaglærte enn barnehagelærere, sier Handal.

Handal sier han synes det er spesielt merkelig at det er Høyre, som i utdanningspolitikken legger så stor vekt på kompetanse og kvalitet hos lærerne, ikke setter en mer ambisiøs pedagognorm for barnehagene.

– Statsråden selv har jo flere ganger fremhever barnehagen som det første, viktig skrittet i utdanningsløpet, men for at barnehagen skal være det, er kvalifiserte barnehagelærere helt avgjørende, påpeker Handal.

På Stortinget i dag er det bare Ap, SV og KrF som har forpliktet seg både til en bemanningsnorm og en pedagogandel på 50 prosent i neste periode.

Ikke råd til alt

Kunnskapsministeren sier han mener Høyre er ambisiøse også når det gjelder å øke andelen barnehagelærere.

– Vårt mål er at halvparten skal være barnehagelærere. I dag er praksis 36–37 prosent og etter dette barnehageåret vil andelen øke til 44 prosent på grunn av nye midler til barnehagene, sier Isaksen.

Midlene han henviser til er rundt 172 millioner kronene øremerket til barnehagelærere i 2017 som støttepartiet KrF fikk gjennom i fjorårets budsjettforhandlinger. Midlene har en helårseffekt på rundt 400 millioner kroner.

– Hvorfor vil dere ikke forplikte dere til 50 prosent pedagogandel i neste periode?

– Det er fordi vi har store, dyre løfter på alle områder, og vi kan ikke love noe vi ikke kan holde, sier Isaksen.

Isaksen mener målet om 50 prosent barnehagelærere trolig kommer til å bli nådd innen ikke mange år uansett fordi tilgangen på barnehagelærere nå er langt større enn tidligere.

