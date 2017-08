Tilsynssak mot barnehage i Buskerud

Formelle og varslede tilsyn har normalt en varslingstid på tre uker. i denne saken åpnes tilsynet neste uke, skriver Drammens Tidende.

– Det skyldes sakens alvor. Vi har derfor, sammen med barnehagen, avtalt at vi åpner tilsynet tidligere. Vi er opptatt av barnas ve og vel. Tilsynet kan ikke foregå over lang tid før vi har en konklusjon, sier de ansvarlige i kommunen for barnehageområdet.

Tilsynet skal særlig konsentrere seg om paragrafene i barnehageloven som handler om samspillet mellom barnehagen og foreldrene, men også om hvordan barna behandles og hvordan barnehagen ledes.

Dette er den første tilsynssaken i kommunen på to år.

