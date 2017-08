Undersøkelse viser økning i stress og medisinering blant unge

Det er det høyeste nivået i undersøkelsen siden den begynte i 2010, skriver Klassekampen. Dette er over dobbelt så høyt som hos gutter på samme alder.

Velferdsforskningsinstituttet Nova utfører undersøkelsen, som i år ble besvart av 64.000 ungdomsskoleelever og 43.000 elever i videregående skole.

28 prosent av jenter i videregående skole har det forskerne kategoriserer som høyt nivå av depressive symptomer. 69 prosent sier de ofte eller svært ofte er stresset av skolearbeidet, mens kun 33 prosent av guttene sier det samme.

Medisineringen øker også. Blant jenter i alderen 15–19 er antallet som tar sovepiller nesten tredoblet mellom 2006 og 2016. 85 prosent flere jenter tar antidepressiver nå enn for ti år siden. Undersøkelsen viser økning også blant gutter, men i langt lavere grad.

Førsteamanuensis Marit Uthus ved institutt for lærerutdanning ved NTNU mener økt oppmerksomhet på testing kan være grunnen.

– Jeg frykter at det økende presset på testing fra tidlig alder skaper et prestasjonsfokus som ikke er bra for barn og ungdom, sier Uthus.

(©NTB)