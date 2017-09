Vil ha raskere refusjon av tilskudd

I sommer utbetalte Helsedirektoratet refusjon til kommunene for tjenester gitt til 7.927 brukere i fjor. Til sammen betalte direktoratet ut like over 9 milliarder kroner.

Samlet hadde kommunene 20,6 milliarder kroner i lønnsutgifter knyttet til disse brukerne. Snittet per bruker er på 2,6 millioner kroner.