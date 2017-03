Regjeringen: Kommuner for dårlige på eldreomsorg

Regjeringen setter i gang arbeidet med en reform som skal sikre god kvalitet i omsorgen og tjenestene for eldre i hele landet, melder NTB.

Prosessen skal ende med en stortingsmelding våren 2018, og målet er at endringene skal settes i gang fra 2019.

Meldingen kommer dermed før regjeringens eget forsøk med statlig finansiert eldreomsorg er gjennomført. Det forsøket pågår til 1. mai 2019. Forsøket har møtt massiv kritikk, og omfatter bare seks kommuner.

Fire hovedområder

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) la fram planene fredag. Reformen skal omhandle fire hovedområder:

Mat og ernæring

Helsehjelp

Hvordan forebygge ensomhet og passivitet

Bedre koordinering av tjenestene

Både organisasjoner og fagmiljøer skal trekkes med i arbeidet med å lage reformen, og det skal holdes dialogmøter ulike steder i landet i vår og i høst.

- Vi har gjort mye for å forbedre tjenestene til eldre. Likevel svikter det for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen. Det gjør siste del av livet tyngre å mestre for mange eldre og deres pårørende. Det er dette som er bakgrunnen for at vi nå starter arbeidet med en reform for eldre, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Høie: Tungt og utrygt mange steder

Tilsyn og undersøkelser tyder på at det er betydelige kvalitetsforskjeller i tjenestene, både mellom kommuner og innad i kommuner, heter det i meldingen fra regjeringen. Målet med reformen er å sørge for at eldre får dekket sine grunnleggende behov og opplever å mestre livet – uansett hvor de bor.

Andre viktige mål med reformen er ifølge regjeringen at pårørende skal slippe å slite seg ut og at ansatte skal kunne bruke kompetansen sin, uten at dette er konkretisert.

- Jeg har besøkt mange kommuner for å lære. Mange steder er tjenestene gode og eldre og pårørende fornøyde. Men for mange steder opplever eldre og pårørende at siste del av livet blir tungt og utrygt på grunn av mangelfulle tjenester, hevder helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

- Vi må finne ut hvilke verktøy som gir de beste tjenestene, og sørge for at de blir tatt i bruk alle steder, sier han i pressemeldingen.

KS: Prioriter andre ting

- Regjeringen burde heller støtte de tiltak kommunene etterspør for å kunne levere best mulig eldreomsorg, i stedet for å lansere enda en stortingsmelding, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (H) i en pressemelding.

- Vi tviler sterkt på at enda en stortingsmelding er det mest målrettede nye tiltaket regjeringen kan komme med for å løfte eldreomsorgen videre rundt om i kommunene, kommenterer Helgesen.

- Fremfor å bruke mye tid på å drøfte enda en ny reform, vil vi anbefale både regjering og storting å prioritere og støtte tiltak som kommunene etterspør for å kunne levere best mulig eldreomsorg, sier Helgesen. Hun peker i meldingen på behov for satsing på både digitalisering, kompetanseheving, velferdsteknologi, forskning og bygging og fornyelse av tilrettelagte boliger.