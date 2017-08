Rusa på eiendomsskatt?

I denne podkasten kan du høre leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), og interessepolitisk direktør Helge Eide i KS debattere eiendomsskatten. Over 360 av landets kommuner krever inn denne skatten som i fjor fylte kommunekassene med over 12 milliarder kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Men dette ønsker Frp nå en slutt på (Podkasten finner du i bunn av saken).

Narkotika

– Noen gjør seg avhengige av eiendomsskatten som dop, sier Njåstad.

I partiets program står det at det vil «oppheve lov om eiendomsskatt».

• Les også: Derfor vil Frp fjerne eiendomsskatten

Eide påpeker at nettopp eiendomsskatten anvendes til å finansiere skoler og barnehager ute i Kommune-Norge. Han stusser dermed på begrepsbruken til Frp-toppen:

– Å bruke begrepet «narkotika» eller «dop» synes jeg rett og slett er litt respektløst overfor Kommune-Norge, sier Eide.

– Jeg vet jo også at leder av kommunalkomiteen er en meget kunnskapsrik person som ikke bruker et sånt uttrykk utenom akkurat i valgkampen.

• Les også: Derfor øker eiendomsskatten

Uenige om effektivisering

Også Eide er enig i at det fins potensial for effektivisering i Kommune-Norge, men han mener at det ikke er noen sammenheng mellom å fjerne eiendomsskatten og effektivitet.

Her er Njåstad uenig:

Helge André Njåstad (Frp). Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– De som velger å innføre eiendomsskatt, velger det i stedet for å gjennomføre andre effektiviseringstiltak. Når man først har innført eiendomsskatten, så er det altfor lett for rådmenn å foreslå å øke eiendomsskatten i stedet for å gjøre en tøff jobb selv med å effektivisere, sier han.

• Les også: Slakter systemet for eiendomsskatt

Konsekvenser

Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.

Men det vil få konsekvenser – ifølge Eide.

Han skisserer to sentrale konsekvenser av å fjerne kommunenes mulighet til å skrive ut eiendomsskatten:

Den første konsekvensen er de mange kommunene som har inntekter i dag – og som har lagt det inn i tjenester til kommunene. Den andre konsekvensen er mer prinsipiell. Det er at eiendomsskatt tross alt er den inntektsformen som kommunene helt og fullt bestemmer om de ønsker å bruke, eller ikke ønsker å bruke.

• Les også: Vanskelig for mange uten eiendomsskatt

Noen sentrale tema

Her kan du høre hele debatten om eiendomsskatt mellom interessepolitisk direktør Helge Eide og Helge Andre Njåstad (Frp). De blir intervjuet av journalist Maria Lekve.

* Hva betyr eiendomsskatten for Kommune-Norge?

* Derfor vil Frp fjerne eiendomsskatten

* Når vil de fjerne den

* Dette kan bli konsekvensen(e)

* Folket og lokaldemokratiet

* Overdreven pengebruk?

* Er det realistisk?

* Narkotika og respekt

* Åpner for mer statlige overføringer

* Eiendomsskatt og effektivitet