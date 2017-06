– Må lære mer om varsling

Eriksen (t.v. på bildet) er én av dem som kjenner feltet best her i landet. Hun sitter også i ekspertutvalget som neste år skal legge fram en offentlig utredning om varsling.

I dette intervjuet med redaktør Ragnhild Sved snakker Eriksen om hvorfor varslingssaker blir utfordrende i mange kommuner og virksomheter, om betydningen av gode varslingsrutiner – som er forankret i organisasjonen – og om hva som skiller en varslingssak fra en personalsak.

– Det er viktig at varslingsinstituttet ikke vannes ut ved at varsling påberopes i tide og utide når det er andre regler som passer bedre, sier Eriksen.

Hun påpeker videre at mange kommuner i sine varslingsrutiner ikke har tatt høyde for at det kan være forhold knyttet til øverste ledelse det varsles om, og anbefaler at lages en ekstraordinær varslingskanal for slike saker.