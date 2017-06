– Kommune-Norge behandler data for dårlig

– Dette blir kjempeviktig i kommunene fremover, sier Thon.

Den 25. mai neste år kommer det på plass et nytt regelverk for personvern. Da må Kommune-Norge ha rutinene på plass:

– Dette kan ikke overlates til en eller annen datafyr eller ildsjel. Jeg heier veldig på dem, men kommuner kan ikke basere seg på dem når regelverket skal etterleves. Det må forankres og gå gjennom organisasjonen som en rød tråd. Kommunene må ha rutiner og ting på stell, sier direktøren.

«Dårlig behandling»

Bjørn Erik Thon påpeker at det er en trend i vårt samfunn at mer og mer sensitiv data spres på ulike hender. Da må regelverket følge etter.

– Alle har behov for et rom der man kan være seg selv uten at folk kan kikke dem i kortene. Dersom en aktør sitter på mye informasjon kan man komme i en maktposisjon overfor andre mennesker. Hvis en kommune vet mye om meg, så får den et maktforhold overfor meg. Det er viktig å balansere den makten.

Han utdyper:

– Før var det et samfunn mer basert på tillit. Nå skal alt måles, telles og analyseres. Da trengs det også mer persondata.

«Får konsekvenser»

Ifølge sjefen i Datatilsynet kan vi dessverre ikke være trygge på at Kommune-Norge behandler data på en god måte:

– Gjennomgående er måten kommuner behandler data på, altfor dårlig. Det er alt fra saker hvor det er blitt lagt ut sensitive data på en hjemmeside til alvorlige lovbrudd. Datatilsynet sjekker ofte om en kommune eller organisasjon har rutiner. Dersom det ikke fins rutiner eller de ikke har oversikt, så er sjansen for at noe skal gå galt større.

Innen den 25. mai må altså Kommune-Norge hive seg rundt. Dersom Bjørn Erik Thon kommer på besøk - så vil manglende etterlevelse av regelverk kunne straffes med bøter.

– Nå er det mulighet for en ny start, sier Thon.

Hør Bjørn Erik Thons råd til Kommune-Norge i podkast med Kommunal Rapport.

