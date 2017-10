Hvor bærekraftig er gjelden til Kommune-Norge?

– Vi har aldri opplevd en situasjon at kommunesektoren har hatt så stor gjeldsgrad. Vi vet ikke hvordan de vil takle det hvis rammebetingelsene endres, sier samfunnsøkonom Per Richard Johansen i KS.

I en podkast med Kommunal Rapport forteller han om gjelden til Kommune-Norge.

– Det er viktig at kommuner er oppmerksom på at de har hatt medvind noen år og at motvind kan oppstå, sier Johansen.

«Feil bane»

Kommunegjelden har vokst betydelig de siste tretti årene. Veksten er sterkere enn inntektveksten.

– Vi kan være på feil bane en stund, men ikke i en evighet. Før eller siden må man komme seg av denne banen, sier Johansen.

Med lavere inntekstvekst og mulig renteoppgang - kan det bli tøffere å bære gjelden. Og det kan bli tøft, om man ikke bremser gjeldsveksten nå, ifølge samfunnsøkonomen. Han gir råd til kommunene om hvordan de kan synliggjøre risikoen i egne budsjetter.

Lytt til podkast med Kommunal Rapport:

Dette snakker han om:

Hvordan kunne gjelden bli så stor?

Hva har pengene blitt brukt til?

Når skal gjelden betales tilbake?

Hvem bærer risikoen?

Hvem får regningen?

Medvind kan snu til motvind

Gjeldskrise i Norge?