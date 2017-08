Vil fjerne gamle regler om åpenhet

Det er regler fra 2002 som byrådet nå foreslår å fjerne i sin helhet fra kommunens reglement.

«Loven har tatt igjen kommunens reglement på dette området. Reglementet er også utdatert, siden det bygget på loven fra 1970. Oppheving vil videre bidra til sanering og forenkling av kommunalt regelverk», heter det i innstillingen fra det rødgrønne byrådet.

Ny offentlighetslov kom noen år etter at Oslo vedtok sine regler, og denne loven er igjen endret på flere punkter senere.

I forslaget til ny kommunelov legges det opp til at kommunen skal kunne lukke dørene når kommuneadvokaten snakker, uansett om saken inneholder taushetsbelagte opplysninger eller ei. I dag gjelder samme regler for alle som møter i kommunestyret, uansett stillingstittel. Også KS har støttet en slik lovendring.

Det har også blitt lov for byrådene å nekte innsyn i dokumenter som inngår i byrådets interne saksbehandling. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mente i fjor at byrådet bevisst hindret innsyn, og ba om hjelp fra Justisdepartemetet. Byrådet avviste den framstillingen av saken. Som Kommunal Rapport tidligere har beskrevet, har Oslo-byrådet en omstridt saksbehandlingspraksis som innebærer at ingen dokumenter omfattes av offentlighetsloven før byrådet bestemmer det.

«Byrådet vil understreke at intensjonene som lå til grunn for vedtak om regler for offentlighet i Oslo kommune, fortsatt gjelder. Oslo skal være en åpen kommune. Disse intensjonene er ivaretatt direkte i dagens lov», skriver byrådet i innstillingen til bystyret i hovedstaden.