Bodø sa nei til naboen

Med 20 mot 19 stemmer avviste Bodø bystyre i går frieriet fra nabokommunen Steigen.

Det ekstraordinære møtet ble innkalt fordi kommunestyret i Steigen nå ønsker sammenslåing med Bodø.

Dette forslaget fra Arbeiderpartiet, Rødt, SV, Senterpartiet og MDG ble vedtatt:

«Med utgangspunkt i de to folkeavstemningene i Steigen kommune der det begge gangene var tydelige neiflertall til en sammenslåing med Bodø, sier Bodø bystyre nei til sammenslåing av Steigen kommune og Bodø kommune.»

Hard debatt

Det var en lang debatt med steile fronter i Bodø i går, melder flere lokale medier. Mens flertallet forholdt seg direkte til folkeavstemningene i Steigen, ville opposisjonen forholde seg til kommunestyrets vedtak.

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF led altså så vidt nederlag:

«Bodø bystyre tar til etterretning at Steigen kommunestyre nå har sagt ja til sammenslåing. Bodø bystyre konkluderer med at det da foreligger et grunnlag for å slå sammen kommunene på nåværende tidspunkt. Bodø kommune er positive til en videre prosess med sikte på sammenslåing i henhold til intensjonsavtalen.»

Steigen vil inn

Det er Steigen kommunestyre som har aktualisert sammenslåing på nytt. Med åtte mot ni stemmer vedtok de 10. mai å sende en henvendelse til Stortinget der de ber om en sammenslåing med Bodø.

Kommunestyret i Steigen har to ganger tidligere avvist sammenslåing, og innbyggerne har sagt klart nei i to folkeavstemninger. Det er den elendige økonomien og debatt om skolenedleggelser som gjorde at et flertall vedtok å behandle saken for tredje gang.

Flertallet besto av Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet.

Fra positive til negative

Bodø bystyre har to ganger tidligere behandlet kommunereformen.

Første gang var i juni i fjor, da et klart flertall stilte seg positive til en storkommune i Saltenregionen:

«Bodø kommune er positiv til å bli slått sammen med de kommuner som omfattes av intensjonsavtale av 10. mai 2016, og eventuelt andre nabokommuner der det fattes vedtak om sammenslåing med Bodø».

Etter at alle naboene sa nei til sammenslåing, konkluderte bystyret med en situasjonsbestemt avslutning av arbeidet:

«Bodø bystyre tar til etterretning at Steigen kommunestyre nå har sagt nei til sammenslåing. Bodø bystyre konkluderer med at det da ikke foreligger et grunnlag for å slå sammen kommunene på nåværende tidspunkt. Bodø kommune avslutter arbeidet med sammenslåing av Steigen og Bodø kommune».

Men når Steigen nå tar opp igjen saken, er altså bystyret avvisende.

– Det er uklokt å slå sammen to kommuner der flertallet av innbyggerne i den ene kommunene er så tydelig imot. De har store utfordringer med kommunen. Men vi mener uansett at vi ikke kan så imot folket i Steigen, sa ordfører Ida Pinnerød i en pressemelding i går.

Fra talerstolen i bystyret sa Grethe Monica Fjærvoll (H):

– Dette er maktarroganse. Å overstyre flertallet i kommunestyret i Steigen, er arrogant, sa Fjærvoll fra talerstolen i bystyret.

Stortinget avgjør

Stortinget er i ferd med å sluttbehandle kommunereformen. Torsdag 1. juni skal kommunalkomiteen avgi innstilling til stortingsbehandlingen 8. juni. Her må den ta stilling til sammenslåingen av Bodø og Steigen.

I et brev til Stortinget sist uke skrev kommunalminister Jan Tore Sanner: «Det er viktig og nødvendig for Steigen kommune å bli en del av en større enhet, slik at innbyggerne sikres gode og likeverdige tjenester også i framtiden».

Statsråden mener Bodø må ta et regionalt ansvar. Han fikk støtte av Helge André Njåstad (Frp), leder i Stortingets kommunalkomité.

– Når kommuner rundt storbyer banker på, så synes jeg man gjør klokt i å åpne døra, sa Njåstad til NRK Nordland.

Han pekte på at Bodøs vedtak i vinter var basert på at Steigen hadde sagt nei til sammenslåing, men at kommunestyret nå har snudd. Da mener han Bodø bør se på saken med nye øyne.

Nå må rikspolitikerne veie vedtakene i de to kommunene mot hverandre: Bodø som har beveget seg fra positive til negative og Steigen som har gått andre veien. Begge steder er flertallene knappest mulig.