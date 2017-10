Vil avslutte samarbeid etter strid

Kommunal Rapports ukeavis fortalte i mai om striden mellom Nittedal kommune og frivillighetssentralen. Saken startet i januar, da økonomisjefen i kommunen ba om forklaring på to bilag - det ene gjaldt ifølge bilaget en flaske vin til 1.200 kroner.

Formannskapet fulgte opp og ba revisjonen undersøke frivillighetssentralens regnskaper de siste årene. Nå foreligger rapporten fra Romerike revisjon, melder avisa Varingen.

Det største problemet mellom kommunen og sentralen er ikke vinflaska, men at sentralen før jul i fjor prøvde å omdanne seg selv fra en stiftelse til en forening. Revisjonen slår klart fast at styret i frivillighetssentralen ikke fulgte kravene gitt i stiftelsesloven. Styret har ikke hatt noe grunnlag for å gjennomføre omdanningen, heter det i rapporten.

«Styret har ikke innhentet formell uttalelse fra oppretterne før endelig vedtak om omdanning ble fattet i desember 2016. Styret har vist til et møtereferat fra januar 2017 mellom stiftelsen og kommunen, i tillegg til at det skal foreligge fire andre uttalelser. Etter revisjonens mening er møtereferatet ingen formell uttalelse fra kommunen», skriver kommunerevisjonen. Granskningsrapporten legger også all skyld i saken på det tidligere styret i sentralen.

Revisjonen kritiserer også rapporteringen for 2016.

«Revisjonen vil avslutningsvis peke på at roller, oppgaver og rapportering ikke synes å være godt nok avstemt mellom partene med hensyn til selve tilskuddsforvaltningen. Dette oppleves av partene som frustrerende og noe som sluker for mye ressurser. Resultatet av dette synes å være at kommunen som tilskuddsgiver har «satt ned foten», og det kan bli vanskelig for sentralen å utvikle seg i noen bestemt retning», heter det i rapporten.

Rådmann Bitten Sveri i Nittedal anbefaler nå politikerne å avslutte samarbeidet med frivillighetssentralen fra nyttår. Hun viser også til en annen evaluering av frivillighetssentralen, som konkluderer med at den ikke fungerer etter hensikten.

– Så lenge stiftelsen eksisterer, må styret lojalt følge opp og realisere stiftelsens formål, og forvalte stiftelsens kapital. Hvis formålet til stiftelsen er å drive en aktivitet, og det er stiftelsen som skal drive aktiviteten, så vil det å realisere formålet gjennom et annet rettssubjekt ikke være greit. Skal du føre noe ut av stiftelsen vederlagsfritt, må det være hjemmel for det i vedtektene, sa seniorrådgiver Øystein Fosstveit i Stiftelsestilsynet til Kommunal Rapports ukeavis tidligere i år.