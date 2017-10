Krever ny kostnadssjekk om Andøya

De tre partiene vil neste uke fremme et forslag for Stortinget om en ekstern gjennomgang av kostnadene og konsekvensene ved nedleggingen av Andøya flystasjon.

Samtidig krever partiene at det gjøres en grundig undersøkelse av om det har kommet endringer i tallmaterialet og beslutningsgrunnlaget.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener Andøya er det beste alternativet både flyoperativt, beredskapsmessig og for å ta imot allierte forsterkninger.

– Rent forsvarsmessig er det ingen tvil om at det beste er å opprettholde Andøya. Da er det ett argument som er hovedgrunnen for å flytte fra Andøya til Evenes, og det er penger, sier han til NTB.

Ifølge Sp-lederen er det stilt mange spørsmål ved om det virkelig er penger å spare på en nedleggelse.

Ap har nøkkelen

Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen dersom de tre partiene skal ha håp om å få flertall for en ny gjennomgang av situasjonen for Andøya. Nedleggingen av flystasjonen kom i forbindelse med forsvarsforliket mellom Ap og regjeringspartiene for snart ett år siden.

Ap har hittil ikke stilt seg bak det ferske Sp-forslaget, men har varslet et eget forslag i Stortinget om saken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk i VG sist uke langt i å si at det ikke er aktuelt for partiet å reforhandle flyttingen av Andøya, slik tidligere forsvarsminister og Ap-politiker Espen Barth Eide åpnet for i valgkampinnspurten.

Dagen etter understreket Støre at Ap står ved avtalen med regjeringen, men at statsråden må svare Stortinget på om forutsetningene for flyttingen virkelig står ved lag.

Vedum har ikke gitt opp å få Ap om bord.

– Det har vært bevegelse i Ap det siste året, sier han.

Økte kostnader?

Sp har allerede bestilt og fått en gjennomgang av kostnadsbildet fra konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk analyse.

Den rapporten konkluderer med at innsparingene ved å samle aktiviteten på Evenes og legge ned Andøya trolig er vesentlig mindre enn regjeringens anslag, og at det er fare for kostnadsoverskridelser.

– De som har vært opptatt av å flytte Andøya til Evenes bør legge prestisjen til side og ha samme målsetting som oss, nemlig å få mest mulige trygge tall, sier Vedum.

Sp frykter at nedleggelse av Andøya vil svekke Norges sikkerhet og forsvarsevne. Ifølge partiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete kan avvikling være et historisk feilgrep.

– Man har tidligere erfaring i Forsvaret med at man har overvurdert innsparingene ved å legge ned noe og undervurdert kostnadene ved å bygge opp nytt, sier hun.

(©NTB)