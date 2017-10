Kontrollutvalget skal drøfte Boligbygg-saken

Tirsdag ettermiddag møtes kontrollutvalget i Oslo kommune til et ekstraordinært møte. Den eneste saken på programmet er Boligbyggs kjøp av eiendom, skriver Nettavisen.

Det er Henrik Gjerding (Frp) som har krevd det ekstraordinære møtet, og han vil nå ha en full gransking fra Kommunerevisjonen

– Vi har i lengre tid stilt oss kritiske til byrådets enorme appetitt for boligkjøp. Avsløringene som i senere tid har kommet fram, som at Økokrim er koblet inn, gjør at bekymringer har fått følge av alvorlig uro. Derfor er det svært viktig at bystyret får igangsatt en uavhengig og grundig granskning via kommunerevisjonen, sier Gjerding.

Kommunerevisjonen har selv bedt om å få ettergå kjøpene i Boligbygg, og det er ventet at kontrollutvalget vil bli enige om å gi kommunerevisjonen frie tøyler til å foreta en grundig granskning.

Økokrim har allerede innledet etterforskning av boligkjøpene. Etterforskningen følger i kjølvannet av undersøkelser fra Dagens Næringsliv som viser at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av konkursgjengangere. En innleid konsulent som hadde ansvaret for boligkjøp for kommunen, er allerede siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap.

Politiet og skattemyndighetene har tidligere denne måneden også gjennomført razzia mot flere adresser i forbindelse med kommunens eiendomskjøp.

