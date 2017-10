Oljekommuner må ta 40 prosent av skattetapet

Beregninger fra Nettverk for petroleumskommuner indikerer at kommunene med oljenæringer må ta 40 prosent av tapet hvis regjeringen får flertall for å fjerne eiendomsskatt på maskiner og produksjonsutstyr. Foreningen skal fremme sin sak for finanskomiteen på Stortinget i dag. Der skal også Norske industrikommuner og Landssamanslutninga av vasskraftkommunar møte.

Astrid Aarhus Byrknes (KrF) er ordfører i Lindås og leder av nettverket for oljekommunene. Ifølge kommunens egne tall vil denne kommunen alene miste nesten 150 millioner kroner i inntekter om det blir fritak for eiendomsskatt på maskiner, produksjonsutstyr og installasjoner, melder NRK Hordaland.

Det betyr i så fall at Lindås må ta nesten halvparten av tapet blant oljekommunene, som samlet er beregnet til 313 millioner kroner.

Les også: Eiendomsskatt på vikende front (kommentar)

Finansdepartementet har beregnet at forslaget til endring i lov om eiendomsskatt vil koste kommunene 800 millioner kroner nasjonalt. Departementet har foreslått å innføre endringen over fem år, for å dempe de negative effektene år for år.

Byrknes viser overfor NRK til at det er snakk om penger som finansierer 100 sykehjemsplasser.

– Vi ga flere høringsinnspill da noe liknende var oppe i 2015. Det er skuffende at regjeringen ikke har lyttet, sier Byrknes til NRK.

Les også: Strammer inn på eiendomsskatten

Helge André Njåstad (Frp) har i høst gått fra å være leder i kommunalkomiteen til å bli nestleder i finanskomiteen. Han forsvarer forslaget.

– Vi må huske at det store flertallet av kommuner i Norge ikke har disse inntektene, og klarer å levere gode tjenester, sier han til NRK.