Raymond Johansen vil ha krisepakker for Oslo

– Det var et kjempefokus på ledighet på Vestlandet da oljekrisen kom. Krisepakkene var helt riktig medisin, men når vi nevner vi at vi har like høy arbeidsledighet i tre av bydelene i Oslo får vi ikke noe respons, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, til VG.

Det er bydelene Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo som er de fattigste bydelene i Oslo. Alle ligger øst i Oslo.

Johansen vil samarbeide med regjeringen og Nav for å få på plass tiltakspakker som passer Oslo, og trekker fram bedre integrering og relevant arbeidstrening som stikkord.

Han mener dessuten klasseforskjeller fortsatt er et problem i hovedstaden, men at etnisitet og kultur heller diskuteres.

– Vi som samfunn er helt besatt av å snakke om muslimer, og det gjør oss totalt blinde for de enorme sosiale forskjellene som skaper utfordringene. I stedet for å forsøke å bekjempe dem individualiserer vi problemene, og ber den enkelte ta seg sammen, sier han.

Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er uenig, og mener det har blitt satset mye penger på Oslo øst.

– Dette er ikke noe vi kan bevilge oss vekk fra. Vi må utfordre den kulturen som fører til at bare litt over 30 prosent av afrikanske kvinner er i arbeid, og at så mange blir passive mottakere av offentlige ytelser, sier Listhaug.

