Kjemper for Andøya - krever ny høring

Senterpartiet, Venstre og KrF vil neste uke fremme et forslag for Stortinget om en ekstern gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggingen av Andøya flystasjon. Her er Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortinget. Foto: NTB Scanpix