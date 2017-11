Høyre vil ha aktivitetsplikt opp til 35 år

På sikt mener Høyre at alle som mottar sosialhjelp, burde få aktivitetsplikt, skriver VG.

– Vi ser liten grunn til at aktivitetsplikten bare skal avgrenses til de under 30 år. Norsk økonomi har forandret seg. Det kreves at vi gjør alt for at flest mulig faktisk jobber, sier Heidi Nordby Lunde, som er Høyres fraksjonsleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, til avisen.

Hun legger til at aktivitetene som tilbys dem over 30, kanskje burde være annerledes enn for dem mellom 18 og 29 år, der utdanning er sentralt for å komme inn i arbeidslivet.

– For de over 30 år er situasjonen ofte annerledes: Mange har vært i jobb og trenger hjelp til å komme tilbake.

Etter nyttår ble loven endret slik at kommunene skal stille krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen i LO, som blant annet organiserer ansatte i Nav, etterlyser evaluering av ordningen før den utvides.

– Vi tror rett og slett ikke der er mulig, så kort tid etter, å konkludere med at det har vært en suksess, sier hun til avisen.

