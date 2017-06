– Vi er tilfreds med at regjeringspartiene og samarbeidspartiene har hørt på KS og kommunene, og er blitt enige om at kommunene skal ha kompensasjon for noen av disse utgiftene, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Dette har vært KS’ viktigste krav til revidert nasjonalbudsjett, som Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre inngikk avtale om i Stortinget i dag.